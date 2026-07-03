Crisis en La Libertad Avanza de Quilmes: se rompió el bloque en el HCD

La crisis de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en Quilmes. El concejal Ricardo Rij, quien hacía poco más de una semana había asumido como presidente del bloque libertario en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), dejó ese espacio y conformó un bloque unipersonal denominado "Renovación Quilmeña".



La ruptura quedó oficializada mediante una nota presentada el pasado 2 de julio ante la Presidencia del Concejo Deliberante. En el escrito, Rij comunicó su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza Quilmes y notificó la creación de la nueva bancada, que funcionará de manera independiente dentro del cuerpo legislativo.

En la nota, el edil informó que el bloque Renovación Quilmeña estará integrado únicamente por él y que ejercerá la presidencia del mismo. Además, solicitó que se registre formalmente la nueva conformación y se le otorguen las prerrogativas correspondientes para su funcionamiento institucional.

La decisión profundiza el reordenamiento político que atraviesa el espacio libertario a nivel provincial, donde en las últimas semanas se registraron diferencias internas y reconfiguraciones en distintos distritos.

La salida de Rij adquiere mayor relevancia debido a que había sido designado como presidente del bloque de La Libertad Avanza en Quilmes apenas días atrás, por lo que su alejamiento marca una rápida fractura dentro de la representación legislativa del espacio en el distrito.