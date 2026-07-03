El Pejerrey cumplió 88 años de vida en Quimes: "Mantiene viva nuestra identidad"

"Acompañamos a la Comisión Directiva, socios, socias y familias del Pejerrey Club en la conmemoración de su 88º aniversario. Cada institución de nuestra ciudad guarda una parte de la historia quilmeña. Son espacios construidos con esfuerzo, pertenencia y muchas generaciones que dedicaron tiempo, trabajo y compromiso para sostenerlos de pie. Desde el Municipio seguimos acompañando a los clubes y entidades que hacen comunidad, fortalecen los vínculos entre vecinos y vecinas, y mantienen viva nuestra identidad", señaló Eva, acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino, y la directora general de Entidades de Bien Público, Sharon Lombardía, y su par de Deportes, Lucas Tundis, entre otras autoridades.

La Comuna acompaña de manera permanente el desarrollo de la institución mediante políticas de fortalecimiento destinadas al sostenimiento de su funcionamiento y a la realización de mejoras en sus instalaciones. Asimismo, durante 2026 se encuentra en marcha el proceso de normalización institucional y regularización documental del club, en articulación con la entidad.

Fundado el 2 de julio de 1938, el Pejerrey Club, que hoy preside Gustavo Fugassa, es una de las instituciones históricas de La Ribera de Quilmes. Nacido como un club de pesca deportiva, a lo largo de los años se consolidó como un espacio de encuentro, recreación, deporte y vida social para generaciones de vecinos y vecinas del distrito. El aniversario constituye una oportunidad para reconocer la trayectoria de la institución y el compromiso sostenido de sus dirigentes, socios y socias, así como el rol que desempeña en la promoción del deporte, la recreación y la vida comunitaria.