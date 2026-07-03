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Viernes, 3 de julio de 2026

Nuevas luminarias LED en la Ciudad de los Deportes de Solano

Los trabajos se ejecutan con fondos íntegramente municipales y forman parte del Plan de Repotenciación de Luminarias.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes comenzó los trabajos para renovar el sistema de iluminación de la Ciudad de los Deportes, ubicada en la intersección de la calle 856 y la avenida Ferrocarril Provincial, en San Francisco Solano. La obra contempla la instalación de 51 soportes y 145 nuevas luminarias LED, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de uso del predio.

Los trabajos se ejecutan con fondos íntegramente municipales y forman parte del Plan de Repotenciación de Luminarias, una iniciativa que busca modernizar el alumbrado público en distintos puntos del distrito mediante el reemplazo e incorporación de tecnología LED.

Desde la Comuna destacaron que la intervención permitirá contar con una iluminación más eficiente, de mayor alcance y menor consumo energético, beneficiando a quienes utilizan diariamente el espacio para la práctica deportiva, actividades recreativas y encuentros comunitarios.

La Ciudad de los Deportes es uno de los principales predios deportivos de San Francisco Solano y recibe a vecinos de distintos barrios del distrito. Con esta obra, el Municipio apunta a optimizar la infraestructura del lugar y brindar mayor seguridad durante el desarrollo de actividades en horario nocturno.

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