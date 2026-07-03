Nuevas luminarias LED en la Ciudad de los Deportes de Solano
Los trabajos se ejecutan con fondos íntegramente municipales y forman parte del Plan de Repotenciación de Luminarias.
El Municipio de Quilmes comenzó los trabajos para renovar el sistema de iluminación de la Ciudad de los Deportes, ubicada en la intersección de la calle 856 y la avenida Ferrocarril Provincial, en San Francisco Solano. La obra contempla la instalación de 51 soportes y 145 nuevas luminarias LED, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de uso del predio.
Los trabajos se ejecutan con fondos íntegramente municipales y forman parte del Plan de Repotenciación de Luminarias, una iniciativa que busca modernizar el alumbrado público en distintos puntos del distrito mediante el reemplazo e incorporación de tecnología LED.
Desde la Comuna destacaron que la intervención permitirá contar con una iluminación más eficiente, de mayor alcance y menor consumo energético, beneficiando a quienes utilizan diariamente el espacio para la práctica deportiva, actividades recreativas y encuentros comunitarios.
La Ciudad de los Deportes es uno de los principales predios deportivos de San Francisco Solano y recibe a vecinos de distintos barrios del distrito. Con esta obra, el Municipio apunta a optimizar la infraestructura del lugar y brindar mayor seguridad durante el desarrollo de actividades en horario nocturno.