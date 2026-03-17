Mayra Mendoza: "Buscan una foto para tapar el desastre del gobierno de Milei"

En un clima de fuerte tensión política y mediática, la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, se expresó este martes en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, en la previa de la declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como "los Cuadernos de las coimas".

La ex mandataria se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°7 para dar inicio a la ronda de indagatorias del juicio oral que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante sus gobiernos. Fernández de Kirchner llegó a esta instancia bajo arresto domiciliario, cumpliendo una condena firme de seis años de prisión en la causa Vialidad.

En ese contexto, Mendoza cuestionó con dureza el desarrollo del proceso judicial y apuntó contra el traslado de la ex presidenta a los tribunales. "Creo que es un capítulo más de la persecución que vive Cristina hace años", sostuvo la jefa comunal, al tiempo que remarcó que el juicio "se estaba desarrollando de manera virtual" y que la decisión de realizar la audiencia de forma presencial responde a "buscar una foto".

Además, la diputada provincial consideró que la causa judicial forma parte de una estrategia para desviar la atención de la situación actual del país. "Se busca que durante el día de hoy se hable de esta causa armada, para tapar el desastre que se está viviendo en el país y todos los actos de corrupción del gobierno de Javier Milei", afirmó.

En la misma línea, Mendoza hizo referencia a recientes polémicas que involucran al oficialismo nacional. "Hace unos días se cumplió un año del conocimiento de la estafa Libra, una estafa en la que el presidente es uno de los primeros involucrados. En estos días se está conociendo lo de Karina Milei y Santiago Caputo", agregó.