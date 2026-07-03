Dramático: una persona sufrió quemaduras tras un incendio de vivienda

Una persona resultó con quemaduras este viernes como consecuencia del incendio de una vivienda ubicada sobre la calle Martín Rodríguez, entre Amoedo y Madres de Plaza de Mayo, en Quilmes Oeste.

Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios constataron que el fuego se desarrollaba de manera generalizada en uno de los dormitorios de la vivienda, por lo que desplegaron un operativo para combatir las llamas.

Luego de un intenso trabajo, las dotaciones lograron extinguir el incendio y evitar que el fuego se propagara al resto de la propiedad.

Como consecuencia del siniestro, una persona sufrió quemaduras y permaneció en el lugar a la espera de la asistencia del personal del SAME para recibir atención médica.

Las causas que dieron origen al incendio aún no fueron establecidas y serán materia de investigación.