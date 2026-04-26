Alerta naranja y amarilla por vientos intensos en Buenos Aires y otras ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes vientos para Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El reporte oficial advierte sobre un fenómeno meteorológico que afecta de manera dispar a distintas regiones del territorio nacional este domingo, incluyendo también avisos por lluvias y tormentas eléctricas.

Vientos con ráfagas superiores a los 100 km/h

La zona centro y sur de Buenos Aires se encuentra bajo alerta naranja, donde se esperan vientos del sudoeste con velocidades de hasta 70 km/h y ráfagas que "pueden superar los 100 km/h".

Por su parte, la alerta amarilla rige para el resto de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba, con ráfagas estimadas en los 90 km/h.

En la región patagónica, específicamente en Chubut y Río Negro, el organismo prevé vientos del sector sur que "pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente".

En tanto, en las provincias de Mendoza y San Luis, el área será afectada por corrientes de aire del sur con ráfagas que podrían exceder los 70 km/h.

Lluvias y tormentas en el litoral y la costa

El sistema de alertas también incluye avisos por precipitaciones.

En Misiones, rige una alerta amarilla por tormentas aisladas que podrían estar acompañadas de "caída de granizo, abundantes lluvias en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente".

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm para el norte de la provincia.

Finalmente, la zona costera de Buenos Aires, desde San Clemente del Tuyú hacia el sur, se verá afectada por chaparrones intensos y ocasional granizo.

Esta situación de inestabilidad se extiende hacia el noreste de Chubut y la costa de Río Negro, donde las autoridades recomiendan precaución ante la persistencia de las lluvias de variada intensidad durante toda la jornada.