Tras el avance del agua del sábado, ahora alertan por otra crecida en la región

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió un aviso por crecida del Río de la Plata que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y a distintos sectores de la costa del conurbano bonaerense, entre ellos Quilmes, donde se mantiene la atención sobre las zonas ribereñas tras el impacto que ya había generado el agua durante el último fin de semana.

El fenómeno está vinculado a una sudestada que empuja el agua hacia la costa y provoca una suba sostenida del nivel del río. Según informó el organismo nacional, durante la mañana de este miércoles la altura del Río de la Plata se ubicó un metro treinta centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de mareas.

En ese marco, en Quilmes se sigue de cerca la evolución del nivel del agua, especialmente en sectores históricamente sensibles de la ribera, luego de que el sábado pasado el río avanzara sobre la costa y generara complicaciones en distintos puntos de Quilmes y Bernal.

Qué pasa en Quilmes

Si bien el aviso abarca a buena parte del frente costero del AMBA, en Quilmes la preocupación vuelve a centrarse en las zonas cercanas al río, donde la combinación entre crecida, viento persistente y acumulación de agua puede generar anegamientos, complicaciones para circular y afectaciones en espacios públicos o sectores bajos.

El antecedente más inmediato es el del último sábado, cuando la salida del río provocó inconvenientes visibles en la ribera quilmeña y también en sectores de Bernal, una situación que dejó en alerta a vecinos y autoridades ante la posibilidad de nuevos episodios similares.

Las alturas informadas por el SHN

De acuerdo con el parte oficial difundido por el Servicio de Hidrografía Naval, estas son algunas de las alturas previstas para este miércoles en distintos puntos del estuario:

Puerto La Plata: 2,75 metros a las 9.00

2,75 metros a las 9.00 Puerto de Buenos Aires (Dársena F): 2,75 metros a las 11.00

2,75 metros a las 11.00 San Fernando: 2,85 metros a las 12.00





Aunque esos registros corresponden a estaciones de referencia, sirven para dimensionar la magnitud del fenómeno que también repercute sobre la costa quilmeña y el resto del sur del conurbano.



Piden estar atentos y ante emergencias llamar a estos números

Frente a este escenario, se recordó a la comunidad la importancia de evitar acercarse innecesariamente a la ribera, circular con precaución por zonas costeras y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, las y los vecinos de Quilmes pueden comunicarse con los siguientes números:

147 - Seguridad Ciudadana

- Seguridad Ciudadana 103 - Defensa Civil

- Defensa Civil 107 - SAME

- SAME 911 - Policía

- Policía 100 - Bomberos

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación y continúan evaluando la evolución del fenómeno, en una jornada marcada por la sudestada y el riesgo de nuevas complicaciones sobre la costa.