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Miércoles, 22 de abril de 2026

Quilmes refuerza la salud animal con un nuevo operativo en La Ribera

Habrá castraciones desde temprano y vacunación antirrábica para prevenir enfermedades.

Redacción FMQ

El área de Zoonosis del Municipio de Quilmes llevará adelante este jueves 23 de abril un nuevo operativo sanitario en la zona de La Ribera, con el objetivo de promover el cuidado responsable de mascotas y prevenir enfermedades.

La jornada se desarrollará en el predio ubicado sobre la avenida Isidoro Iriarte, entre Los Ciruelos y Los Naranjos. Según se informó, habrá un cupo limitado para la atención de hasta 50 animales. Las actividades comenzarán a las 8 con las castraciones, mientras que la vacunación antirrábica se realizará desde las 11:30.

Desde la organización indicaron que la atención será por orden de llegada y con el animal presente, requisito indispensable para acceder a los servicios. Además, se establecieron pautas para garantizar el correcto desarrollo del operativo: las mascotas deberán concurrir con 12 horas de ayuno, los perros con correa y los gatos en bolsa de red o transportadora. También se recomienda llevar una manta abrigada.

Asimismo, se dispuso un máximo de dos animales por persona y se aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, la jornada será suspendida.

Estas iniciativas forman parte de las políticas de salud pública orientadas al control poblacional de animales y a la prevención de la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas.

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