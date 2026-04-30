Colectivos: empresarios aseguran que mejorarán las frecuencias, aunque no al 100%

En medio de la tensión que generó en las calles la reducción de las frecuencias de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este jueves se llevó a cabo una audiencia clave entre funcionarios del Gobierno de Javier Milei y representantes de las cinco cámaras empresarias del transporte.

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, habló en exclusiva con Crónica TV tras finalizar la reunión. "Había un stock de deuda importante que una parte se está resolviendo en estos días y era vital para mejorar la frecuencia de los colectivos", aseguró.

Asimismo, el representante de las cámaras evitó dar precisiones sobre un nuevo incremento en el precio del boleto pero señaló que "por ahora aumentaron las líneas de CABA, las líneas exclusivas del conurbano, pero las que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires son nacionales y no tienen por ahora previsto un aumento, aunque sí va a estar en estudio durante el mes de mayo", anticipó.

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, aseguró que a partir de la semana que viene mejorará la frecuencia de colectivos.

En este sentido, explicó que si se deja el subsidio igual que ahora, en un 67%, se tendría que "duplicar el cuadro tarifario para una normalización y eso no va a pasar. Entonces lo que nos están pidiendo (desde el Gobierno) es 'veamos de qué forma podemos en mayo a través de distintas medidas paliativas, logramos mejorar la frecuencia lo más que se pueda sin trasladarle todo al usuario'".

Fusaro reconoció que "evidentemente hay un límite a la hora de trasladarle a la gente eso por la capacidad de los salarios". No obstante, prometió que "a partir de la semana que viene va a mejorar la frecuencia gracias a que se cobró esta deuda".

En detalle, afirmó que la frecuencia de las empresas no funciona al 100% "hace años" porque el sector "viene de una crisis". "Ahora estamos más o menos en un 20% menos de frecuencia. Creo que a partir de la semana que viene estaremos un 10% abajo, como promedio general porque cada empresa es un mundo", señaló.

Sobre la reunión, declaró que desde el Gobierno reconocieron "que hay dificultades porque hay un proceso de ajuste fiscal". "De hecho los aumentos que se vienen dando en la tarifa tienen como objetivo bajar los subsidios", indicó.

Por otro lado, trajo tranquilidad a los trabajadores de las distintas compañías de transporte al garantizar que con el pago de esta deuda, "la gran mayoría de la empresas va a poder pagar salarios".

También reveló que el encuentro con el Gobierno sirvió para presentarles a los nuevos funcionarios que están por asumir en el área. "El nuevo secretario de Transporte es una persona que ya conocemos y que sabe del tema", destacó Fusaro.

Otro empresario del sector que participó del encuentro se expresó en la misma línea: "Lamentablemente se van a ir mejorando las frecuencias a medida que vaya ingresando el dinero. Creo que el día lunes estaríamos ya en condiciones, si va ingresando el dinero y las petroleras empiezan a entregar el combustible, ya no va a haber problema".

Además, aseguró que los empresarios quieren "creer" lo que dice el Gobierno y con ese objetivo se van a volver a reunir para charlar sobre las nuevas normas que quieren implementar.