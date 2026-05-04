Plazo fijo rendidor: cuánto hay que invertir para ganar $750.000 con las nuevas tasas

Las inversiones de plazo fijo continúan siendo una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas debido a la posibilidad de obtener dinero extra en simples pasos y sin grandes riesgos.

En las últimas semanas, las tasas de interés tuvieron una leve modificación que la colocaron entre el 15 y el 19,5 %, que garantiza una ganancia que va del 1,25 y el 1,6 % de forma mensual.

Cada entidad bancaria puede ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) que le parezca conveniente desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) haya quitado el piso mínimo para estas operaciones.

Lo que se debe tener en cuenta antes de establecer la inversión es que el dinero quedará inmovilizado hasta que se cumpla el plazo establecido, luego de esta fecha, percibirán de forma automática el dinero con los intereses.

Cuánto hay que invertir para ganar $750.000

Los ahorristas que deseen asegurarse un monto de $750.000 en tan solo 30 días deberán contar con un capital inicial que supere los 45 millones de pesos, según el simulador de plazo fijo online del Banco Nación.

Teniendo en cuenta este ejemplo, aquellos que inviertan $48.050.000 podrán acceder una rentabilidad de $750.369,86 cuando se cumpla el tiempo establecido en esta inversión con una TNA del 19%.

La cifra que se necesita para ganar $750.000 en un plazo fijo.

Las tasas de interés aumentan un 0,5 en las operaciones presenciales y en las electrónicas debido a que la cifra que invierten es superior a 10 millones de pesos; con un monto menor la TNA es de 18,5 %.

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 4 de mayo