Santiago Bausili se reunió con el titular del Banco Popular de China para renovar el swap

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, participó esta semana de un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco Popular de China (PBoC) en Shanghái.

En ese marco, el funcionario mantuvo una reunión clave con el titular de la autoridad monetaria china, Pan Gongsheng, con el objetivo de avanzar en las conversaciones para renovar el swap de monedas entre ambas naciones.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron visiones sobre la situación económica y financiera internacional, además de analizar aspectos vinculados al sistema monetario global.

Según trascendió, las negociaciones para extender el convenio se encuentran bien encaminadas, aunque restan instancias administrativas.

La expectativa del equipo económico es que la renovación se concrete durante agosto bajo condiciones similares a las vigentes, las cuales contemplan un monto equivalente a unos 130.000 millones de yuanes, cerca de u$s19.200 millones.

Reducción del tramo activado

De acuerdo con los Estados Contables 2025 de la entidad monetaria argentina, el uso del tramo activado del swap mostró una fuerte reducción durante el último año.

A fines de 2024, el saldo utilizado por el país ascendía a 21.000 millones de yuanes, mientras que al cierre de 2025 se ubicaba en torno a los 7.000 millones de yuanes.

Esta disminución también se reflejó en dólares, al pasar de aproximadamente u$s3.097 millones a cerca de u$s1.032 millones.

Esta contracción en el uso del instrumento se produjo en paralelo a una mejora de la posición cambiaria del Banco Central y a una estrategia orientada a fortalecer el perfil de las reservas internacionales.

En ese contexto, la institución avanzó en la devolución de parte de los fondos utilizados e incrementó las compras netas de divisas en el mercado de cambios.

Herramienta financiera estratégica

Pese a la disminución en la utilización de los fondos, Santiago Bausili afirmó que el swap continúa siendo una herramienta central para la administración financiera del organismo y descartó cualquier plan para desactivarlo.

El funcionario explicó que el acuerdo marco permanece plenamente vigente y recordó que se trata de un mecanismo que habitualmente se renueva cada tres años mediante acuerdos entre ambas autoridades monetarias.

Actualmente, el Gobierno analiza extender el convenio por un nuevo período de tres años, en línea con el esquema histórico desde su implementación.

Para la conducción económica, la continuidad del acuerdo es estratégica, ya que permitiría mantener una fuente adicional de respaldo para las reservas y reforzar la capacidad operativa del BCRA en un escenario internacional caracterizado por tasas de interés elevadas y tensiones geopolíticas.