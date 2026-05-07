Renunció la titular de la Dirección Nacional Electoral y ya tiene reemplazo

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, presentó su renuncia al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio, según confirmaron fuentes gubernamentales.

La DINE es el organismo técnico especializado en administración electoral que opera bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Desde el oficialismo justificaron el movimiento al señalar que, ante la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo, "se consideró que Juan Pablo Limodio es la persona indicada para asumir en la DINE".

El contexto de la reforma electoral

El recambio de autoridades se produce en un momento de intensas negociaciones legislativas.

Hasta el momento, en La Libertad Avanza reconocen que no cuentan con los consensos necesarios para avanzar en el plano parlamentario con su iniciativa de reforma.

Uno de los puntos de mayor fricción es la eliminación de las PASO, propuesta que ha generado cuestionamientos incluso entre los aliados más cercanos a la Casa Rosada.

Al respecto, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, admitió que el sistema actual conlleva un gasto elevado, aunque rescató su función política.

"Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas", sostuvo el legislador, marcando una postura intermedia frente a la intención oficialista de suprimirlas definitivamente.

Continuidad en la gestión

Pese a su salida de la dirección, el cambio no implica el alejamiento definitivo de María Luz Landivar de la estructura estatal.

Debido a su trayectoria en la organización de procesos electorales, el ministro Diego Santilli solicitó que permanezca dentro del equipo de trabajo.

La exdirectora continuará desempeñándose como asesora, con el objetivo de trabajar "mancomunadamente junto al Secretario de Interior, Gustavo Coria".

De esta manera, el Gobierno busca garantizar la estabilidad técnica del organismo mientras Juan Pablo Limodio asume la conducción formal de cara a los próximos desafíos del calendario electoral.