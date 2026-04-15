CABA: más de 35 mil trabajadores independientes ya no pagan Ingresos Brutos y el beneficio alcanzará a 140 mil contribuyentes

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) puso en marcha un esquema de bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanza a trabajadores independientes inscriptos en el Régimen Simplificado. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura porteña, ya beneficia a miles de contribuyentes que prestan servicios de manera individual.

Según se informó, en las categorías A, B y C la bonificación es del 100%, por lo que quienes se encuentren en esos niveles dejaron de pagar el impuesto. En tanto, las categorías D a H reciben una reducción del 75%. El alcance total de la iniciativa es de más de 140 mil contribuyentes.

Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

Actualmente, unos 47 mil vecinos ya acceden al beneficio: 35 mil dejaron de abonar Ingresos Brutos, mientras que otros 12 mil cuentan con el descuento parcial. Entre los rubros alcanzados se encuentran oficios y servicios como peluquería, fotografía, mecánica, entrenamiento personal, estética y edición, entre otros.

Aplicación automática y requisitos para acceder al beneficio

La bonificación se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Para acceder, es necesario que la actividad declarada corresponda a la prestación de servicios y que el contribuyente no registre deudas en el impuesto.

En los casos en los que aún no se accedió al beneficio, los contribuyentes deberán regularizar su situación fiscal. Para ello, se encuentra vigente una moratoria hasta el 30 de abril, que permite saldar deudas en cuotas y con descuentos.

La medida se enmarca en una serie de iniciativas orientadas a reducir y simplificar la carga tributaria en la Ciudad. Entre ellas se destacan la devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos, la exención total del ABL para jubilados y pensionados, la posibilidad de compensar deudas entre distintos impuestos y la unificación del Régimen Simplificado con el Monotributo nacional, con el objetivo de facilitar trámites y gestiones para los contribuyentes.