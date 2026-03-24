La Unión Europea homenajeó a las víctimas de la dictadura a 50 años del golpe militar

En el marco del medio siglo del último golpe de Estado, la representación diplomática de la Unión Europea (UE) en el país realizó una ceremonia conmemorativa en el Parque de la Memoria.

El evento, desarrollado en la Costanera Norte, buscó recordar a quienes padecieron la represión estatal iniciada en 1976.

El embajador de la UE en Argentina, Erik Høeg, utilizó sus canales oficiales para visibilizar el encuentro y expresar el respeto del bloque hacia los afectados.

"Rendimos homenaje a las víctimas de la dictadura", manifestó el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

La UE %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDFA y sus Estados miembros conmemoran los 50 años del golpe en Argentina. Rendimos homenaje a las víctimas de la dictadura, incluidos ciudadanos europeos, y reconocemos la política de Memoria, Verdad y Justicia como un referente internacional de compromiso democrático. pic.twitter.com/6VRjyfNbKf — Erik Høeg (@erikhoeeg) March 24, 2026

Reconocimiento internacional

El mensaje del organismo internacional no solo se centró en el recuerdo, sino que también incluyó una mención especial a los extranjeros afectados por el régimen militar.

En un comunicado conjunto, la institución subrayó: "La UE y sus Estados miembros conmemoran los 50 años del golpe en Argentina. Rendimos homenaje a las víctimas de la dictadura, incluidos ciudadanos europeos".

Asimismo, la delegación europea puso de relieve la trayectoria del país en materia de juzgamiento y reparación. En ese sentido, la declaración final de la entidad concluyó que "reconocemos la política de Memoria, Verdad y Justicia como un referente internacional de compromiso democrático".