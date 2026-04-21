Olga lanza "Desafío Atenea" con Iván de Pineda y refuerza su guerra contra Luzu: teatro, moda y una competencia universitaria

Olga es uno de los canales líderes del stream nacional, peleando todo el tiempo con Luzu TV, incluso con duelos personales como los de Migue Granados y Nico Occhiato. La producción de los chela y Migue avanza con teatro, con la puesta en escena de "Hairspray", y más proyectos, como el "Desafío Atenea", que conducirá Iván de Pineda, y ya tiene fecha de estreno. La plataforma no para de crecer.

Según La Pavada de Diario Crónica, en Olga están entusiasmados con la competencia universitaria "Desafío Atenea" que conduce Iván de Pineda. El programa estrena el jueves por el stream y promete dar que hablar. Tienen también teatro con "Hairspray" en el Coliseo, y presencia en los "MF de la Moda" con varios de los suyos nominados: Nacho Elizalde, Nati Jota, Evelyn Botto y también Fer Dente. La movida es total.

Este jueves 23 de abril a las 18:30, Olga y la productora Kocawa presentan el estreno de "Desafío Atenea", una competencia que desafía la inteligencia, la creatividad y la capacidad de juego en un formato único. Con una convocatoria récord de más de 9.000 estudiantes universitarios de todo el país, 60 equipos fueron seleccionados.

Representan a más de 25 universidades públicas y privadas, con jóvenes desde 18 años que pondrán en juego sus habilidades en disciplinas como Medicina, Ingeniería, Ciencia de Datos, Derecho y Actuación.

La dinámica reúne equipos de tres integrantes de una misma universidad -aunque no necesariamente de la misma carrera- que deberán complementarse para avanzar y alcanzar el gran premio. "Este programa es una idea personal y me emociona mucho verla en marcha. No pasé por la universidad, me formé de manera autodidacta, y por eso valoro y admiro profundamente a cada uno de los que participan. Ver este formato hecho realidad me llena de alegría", expresó Iván de Pineda.

"Desafío Atenea" es una producción de Kocawa -liderada por Iván de Pineda y Deby Cosovschi-, responsable de éxitos como "Pasapalabra" y "Bake Off Argentina". Los seis episodios estarán disponibles On Demand en YouTube a través de Olga, todos los jueves a las 18:30. La guerra del streaming se pone más picante.