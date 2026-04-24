María Becerra estuvo presente en la operación de su fan: la ayudó económicamente y no quería que se hiciera público su gesto

Lo que comenzó como un gesto solidario terminó convirtiéndose en un vínculo profundo. María Becerra no solo colaboró económicamente con el tratamiento de su fan Sol Varacalli, sino que también la acompañó personalmente al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde la joven fue sometida a una compleja intervención de radioembolización. Sol padece un melanoma uveal con metástasis en el hígado, un cuadro delicado que movilizó a miles de personas en redes.

Horas antes de ingresar al quirófano, la joven compartió su emoción y su fe: "Llegó el momento, mañana es el día donde voy a lucharla para sanarme, voy confiada en las manos de Dios". En ese mensaje también le dedicó palabras a la artista: "Gracias Mari por ser un ángel", dejando en evidencia el fuerte lazo que se generó a partir de la ayuda recibida.

El gesto solidario de María Becerra con una fan.

La operación representaba un paso clave dentro de su tratamiento, luego de la campaña solidaria que se volvió viral y que logró completarse cuando la cantante aportó el dinero restante para la medicación importada desde Estados Unidos. Según pudo saber este medio, la artista no tenia intención deque su gesto se conociera públicamente.

Finalmente, pasado el mediodía, llegó la noticia que llevó alivio: "¡Ya salí de la operación! Salió todo bien", escribió en sus redes. La presencia de María Becerra en el hospital reafirmó su compromiso, demostrando que su apoyo fue más allá de lo económico y que estuvo al lado de Sol en uno de los momentos más importantes de su vida.