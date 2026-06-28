Conmovedoras imágenes del último adiós a Ernestina Pais

Tras el trágico accidente ferroviario que le costó la vida el pasado viernes, los restos de la periodista y actriz, Ernestina Pais fueron velados en Palermo y posteriormente trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Un jornada marcada por el profundo desconsuelo de su hijo Benicio, su hermana Federica, su mamá y sus compañeros de elenco.

Así, el mundo del espectáculo y el periodismo nacional confluyeron en una atmósfera de profundo dolor, silencio y conmoción generalizada.

Familiares, amigos íntimos y decenas de personalidades del ambiente artístico se reunieron para darle el último adiós a Pais de 54 años que falleció el pasado viernes por la noche en un trágico siniestro vial, luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de San Isidro.

Imágenes del dolor

Así llegaba el cortejo fúnebre al Cementerio de Chacarita. (Crónica/Pablo Villán)

El auto que trasladó sus restos. (Crónica/Pablo Villán)

La madre de la periodista. (Crónica/Pablo Villán)

Federica Pais, su hermana, junto a la madre y el Obispo. (Crónica/Pablo Villán)

El inicio del funeral. (Crónica/Pablo Villán)

El acompañamiento de Gastón Pauls. (Crónica/Pablo Villán)

La tristeza del humorista "Bicho" Gómez. (Crónica/Pablo Villán)

(Crónica/Pablo Villán)

Ileana Calabró, participó de la despedida. (Crónica/Pablo Villán)

También fue Romina Gaetani. (Crónica/Pablo Villán)

La familia trasladando el cajón. (Crónica/Pablo Villán)

Entre lágrimas y aplausos, así fue el último adiós. (Crónica/Pablo Villán)

La emoción a flor de piel. (Crónica/Pablo Villán)

Tras la despedida. (Crónica/Pablo Villán)

El dolor de la familia y el círculo íntimo

El foco de mayor contención estuvo puesto en los familiares directos de Ernestina.

Uno de los primeros en arribar al lugar fue Benicio Guyot, de 22 años, único hijo de la periodista -fruto de su pasada relación con el fotógrafo Alejandro Guyot, quien también se hizo presente para acompañarlo-.

El joven, que pocas horas antes había conmovido a las redes sociales con una sentida carta de despedida a su madre, se mostró profundamente quebrado y rodeado por sus afectos más cercanos.

También asistió su hermana, la conductora Federica Pais, acompañada por su pareja Facundo Echeguren, y la madre de ambas, en medio de un hermetismo absoluto solicitado por la propia familia ante la magnitud de la tragedia.



"No hay mucho para decir, solo acompañamiento. Agradezco a todos los medios que se acercaron; en una situación como esta no se encuentran muchas palabras", expresó visiblemente conmovido el director teatral José María Muscari al ingresar al velatorio.

El golpe al elenco de "El divorcio del año"

La muerte de Pais impactó de manera directa en sus compañeros de la obra teatral El divorcio del año, espectáculo dirigido por Muscari y Mariela Asensio que se estaba presentando en el Teatro Niní Marshall de Tigre.

Al momento del fatal accidente, Ernestina se dirigía precisamente hacia el complejo teatral para realizar la función de la noche del viernes, mientras el público ya comenzaba a ingresar a la sala.

Sus compañeros de elenco -Diego Ramos, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal- se acercaron juntos a la casa velatoria para despedir a quien definieron no solo como una excelente profesional, sino como una "nueva e irremplazable amiga".

Gaetani dialogó brevemente con la prensa y recordó el fuerte vínculo emocional que habían consolidado durante las últimas semanas de gira: "Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande, un sostén, una mujer en la que me sentía reflejada. Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo; escribiendo un libro sobre su vida y un guion sobre su padre desaparecido. Tenía muchos proyectos".

Una multitud de colegas presentes

Con el correr de las horas, la casa velatoria se transformó en un desfile constante de figuras que compartieron distintos momentos de la extensa trayectoria de Ernestina en televisión, radio y teatro:

Malena Guinzburg: Asistió en recuerdo del entrañable vínculo que unía a Ernestina con su padre, Jorge Guinzburg, con quien Pais brilló en el histórico ciclo Mañanas Informales por la pantalla de Canal 13.

El "Bicho" Gómez: Histórico compañero de humor en las mañanas televisivas de aquella época dorada.

Gastón Pauls: El actor, quien además de mantener una larga amistad fue pareja de la conductora en su juventud, se acercó para brindar sus condolencias a Benicio y Federica.

Figuras de la cultura y el espectáculo: Se hicieron presentes Dalma Maradona, Julieta Ortega junto a su hermano Martín Ortega, Rafael Ferro, María Carámbula, Malena Pichot y su pareja Leandro Lopatin, y la música María Eva Albistur, entre otros.

La autopsia preliminar practicada en la morgue judicial confirmó que Ernestina Pais falleció en el acto debido a un traumatismo de cráneo grave y lesiones internas severas provocadas por el violento impacto lateral de la formación ferroviaria contra su vehículo Honda City.

La justicia determinó además la realización de pericias accidentológicas complementarias en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano para terminar de esclarecer la mecánica del siniestro.