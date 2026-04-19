Operaron de urgencia a Carlos Bianco, el ministro de Gobierno bonaerense

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia por un cuadro de apendicitis. La intervención quirúrgica se realizó en Barcelona ya que el funcionario integra la comitiva que acompaña al gobernador Axel Kicillof en su gira por España.

Según indicaron fuentes oficiales la operación fue exitosa y Bianco permanece internado a la espera del alta médica.

Culminó la gira de Axel Kicillof por España

Bianco está en España como parte de la comitiva que acompañó a Kicillof en su gira que culminó este sábado. Entre otras actividades, el mandatario bonaerense mantuvo reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, y participó de un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el contexto de la Movilización Global Progresista.

Durante su exposición en el foro organizado por el Grupo PES, el gobernador renovó críticas al Gobierno nacional. "La política que está llevando adelante en la Argentina Javier Milei no está funcionando, es un fracaso. Está destruyendo el aparato productivo, salarios, está destruyendo de manera elocuente, también frontal la salud, la educación, la justicia social. Es un desastre. Y ese desastre recae sobre intendentes, alcaldes, sobre gobernadores, que nos hemos tenido que convertir en un escudo y en una red para sostener la vida cotidiana de nuestro pueblo", recalcó Kicillof.

Carlos Bianco acompañó al gobernador Axel Kicillof en su gira por España.

Sobre este punto, subrayó: "Quienes tenemos responsabilidades a nivel local no podemos escaparnos ni hacernos los distraídos, debemos darle respuesta a nuestra gente con inversión pública y políticas que traigan bienestar".

"Tenemos que hacerlo también brindando certezas y perspectivas de futuro: a nuestros pueblos debemos mostrarles que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono", enfatizó el mandatario de la provincia de Buenos Aires.

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