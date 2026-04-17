Axel Kicillof advirtió desde España que se observa un desplome de la economía argentina

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este viernes sobre el crítico panorama que atraviesa el país, asegurando que en el exterior "se ve un desplome de la economía argentina, con caída de la demanda y ausencia total del Estado".

El mandatario provincial realizó estas declaraciones durante su gira por España, donde mantuvo encuentros con empresarios y la vicepresidenta segunda de ese país, Yolanda Díaz.

Críticas al modelo económico y productivo

En diálogo radial, el referente bonaerense contrastó las agendas internacionales con el rumbo local y señaló que los sectores productivos europeos muestran preocupación por la situación nacional.

Según el gobernador, "ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad de Milei" debido a que "los empresarios ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió".

Asimismo, Axel Kicillof apuntó contra el análisis económico del presidente Javier Milei, tildándolo de tener una "ignorancia teórica" respecto a la inflación.

En ese sentido, afirmó que el jefe de Estado "cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso", marcando una fuerte distancia con las políticas de fortalecimiento del salario que se discuten en el continente europeo.

Tensión diplomática y política exterior

El mandatario provincial también dedicó un tramo de su intervención a cuestionar el posicionamiento de la Casa Rosada en el tablero mundial.

Lamentó lo que considera un aislamiento estratégico derivado del maltrato a líderes de la región y el mundo, mencionando la importancia de sostener vínculos con figuras como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez.

Para el gobernador, la conducción actual de las relaciones exteriores representa un riesgo innecesario para el país.

"Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro", sentenció el mandatario, quien busca consolidar su perfil internacional en el inicio de su carrera presidencial.