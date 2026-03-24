Cambio en la Selección Argentina: Scaloni convocó a Agustín Giay por la lesión de Gonzalo Montiel

Lionel Scaloni sumó una nueva cara a la lista de la Selección Argentina, ya que Agustín Giay fue convocado en reemplazo de Gonzalo Montiel, quien quedó desafectado tras sufrir un desgarro jugando para River Plate.

#SelecciónMayor El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos. pic.twitter.com/f1EUyIwWiO — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) March 24, 2026

Giay, la sorpresa en la lista

El lateral derecho de Palmeiras fue oficializado este martes 24 de marzo y viajará a Buenos Aires para sumarse al plantel. A sus 22 años, tendrá su primera experiencia en la Mayor, aunque ya cuenta con recorrido en selecciones juveniles.

Giay fue capitán de la Sub 20 en el Mundial 2023 disputado en Argentina y acumula una importante cantidad de partidos a nivel clubes: 88 en la Primera División con San Lorenzo y más de 70 con Palmeiras.

Si bien en esta temporada no tuvo una continuidad absoluta, en las últimas presentaciones fue titular bajo la conducción de Abel Ferreira, completando los 90 minutos en los encuentros más recientes.

Convocados de Argentina para los amistosos

La lista de Scaloni para los partidos ante Mauritania y Zambia quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

Cuándo juega Argentina

La Selección disputará su primer amistoso el viernes 27 de marzo ante Mauritania desde las 20:15 en La Bombonera, con transmisión de Telefe y TyC Sports.

El segundo encuentro será el martes 31 de marzo, en el mismo horario y escenario, frente a Zambia. Ambos compromisos se organizaron tras la cancelación de la Finalissima ante España.