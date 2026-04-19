Juanse revive el legado de Pappo con "Pappo x Juanse Vol. 2" y anuncia show en el Gran Rex

Juanse vuelve a rendir tributo a una de las figuras más influyentes del rock nacional con el lanzamiento de "Pappo x Juanse Vol. 2", su nuevo álbum disponible en plataformas digitales desde el 16 de abril a las 20.00 hs. Se trata de un trabajo profundamente personal que revisita el repertorio de Norberto Pappo Napolitano desde una perspectiva contemporánea, sin perder la esencia cruda y eléctrica que definió su obra.

El disco reúne ocho canciones fundamentales que recorren distintas etapas de la carrera de Pappo, desde los años de Pappo's Blues hasta sus composiciones más tardías. Lejos de un enfoque meramente revisionista, el proyecto se apoya en el vínculo real entre ambos artistas, forjado en años de escenarios compartidos, y que se traduce en versiones cargadas de respeto, intensidad y una identidad propia bien marcada.

La producción estuvo a cargo de Mariano Otero, quien logró una lectura actual del material sin perder la raíz blusera y rockera. El álbum fue grabado en el estudio Los Días Perfectos, consolidando un sonido orgánico y potente que amplía el universo original con nuevos matices.

El disco recorre distintas etapas del universo de Pappo's Blues, con versiones que mantienen viva la esencia del rock y el blues

Entre los momentos destacados se encuentran la energía de "Rock and Roll y Fiebre", el pulso clásico de "Blues de Santa Fe" y la intimidad de "Blues para mi guitarra". Además, el disco cuenta con la participación especial de Gabriel Carámbula en "Con Elvira es otra cosa", y recorre distintas facetas del universo de Pappo: el riff, el blues, la calle y la emoción. La versión de "Mi vieja", por su parte, será estrenada más adelante junto con la edición en vinilo prevista para fines de mayo.

Como parte de este lanzamiento, Juanse presentará oficialmente el álbum el 25 de abril en el Teatro Gran Rex, en un show especial que celebrará este repertorio y su conexión con una de las leyendas del rock argentino.

La presentación oficial será el 25 de abril en el Teatro Gran Rex, donde Juanse llevará este homenaje al escenario

Con "Pappo x Juanse Vol. 2", Juanse reafirma la vigencia de un legado que sigue marcando el pulso del rock nacional, aportando una nueva energía que combina blues, rock and roll y una impronta contemporánea.