Cuándo juegan la Selección Argentina y Colombia la final del Sudamericano Sub 17: día, hora, lugar y TV

La Selección Argentina y Colombia jugarán la final del Sudamericano Sub-17 que se juega en Paraguay. Tras imponerse en sus respectivos compromisos de semifinales, disputados este jueves en el estadio Defensores del Chaco. De esta manera, el elenco Albiceleste y el Cafetero se cruzarán el domingo 19 de abril, a partir de las 20, en Luque.

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En la primera semifinal, Colombia mostró una versión sólida y contundente al vencer 3-0 a Brasil y así selló su clasificación. Más tarde, Argentina completó el cuadro finalista al derrotar 3-1 a Ecuador, para conformar el duelo final.

Vale mencionar que los chicos de Placente intentarán obtener su quinto título de la historia, algo que Argentina no logra desde la edición 2019, mientras que los Cafeteros intentarán conquistar su segunda corona, luego de la obtenida en 1993.

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La Selección Argentina juvenil hizo la tarea en Paraguay: superó la fase de grupos del certamen y así se ganó el pasaje al Mundial Sub 17, que se jugará en noviembre de este año en Qatar, aunque dependerá del contexto político que impere en la región.

El cotejo podrá verse por DirecTV Sports, en los canales 6103 (SD) y 1613 (HD). Además, estará disponible por la plataforma de streaming DGO.