La Selección Argentina Sub 17 se mide con Brasil en la búsqueda de las semifinales del Sudamericano que se juega en Paraguay

La Selección Argentina Sub 17, que marcha invicta en el Sudamericano Sub 17 que se realiza en Paraguay, se medirá esta noche con Brasil, en el clásico por el liderazgo del Grupo B.

El encuentro, en el que ambos elencos buscarán acceder a las semifinales del certamen, se jugará desde las 20 y será transmitido por DSports. El árbitro del cotejo, que se juega en el estadio Ameliano (Villeta), será David Ojeda, de Paraguay.

El equipo que dirige Diego Placente marcha invicto (4 a 1 a Perú; 3 a 2 a Venezuela) y tiene como máxima figura a Juan Cruz Policella, autor de dos goles en el triunfo ante la Vinotinto. El joven delantero de 16 años, portador del dorsal 11 de la Albiceleste, es jugador de Vélez, club que ya lo blindó en una cifra millonaria (15 millones de dólares).

La cuota goleadora del elenco nacional se completa con los gritos de Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Tobías Goytía (River) y Benjamín Tapia (Belgrano).

Recordemos que Brasil es el líder de la Zona, con la misma cantidad de unidades que los nuestros (6 puntos), pero con una mejor diferencia de gol: más ocho para la Verdeamarelha -venció a Bolivia y Perú-, contra más cuatro de la Argentina.

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EL HISTORIAL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 17 VS. BRASIL

El historial entre la Selección Argentina juvenil y Brasil, en la categoría Sub 17, es dominado por la Canarinha: la Albiceleste solo ganó en las ediciones de 1985, 1993, 2015 y 2019, con la salvedad que, en la última oportunidad, eliminó a la Verdeamarelha con un contundente 3-0 en fase de grupos (fue la única vez en la historia que los brasileños no pasaron de fase). Sin embargo, Brasil ha vencido a nuestro representante en diez ocasiones y se han producido cuatro empates (uno de ellos, quedó en manos ajenas por penales).

Se trata de Chile 2019, cuando ambos lideraron sus zonas y se clasificaron a la final. Fue 2-2 en tiempo reglamentario, pero los brasileños se impusieron 6-5 en tanda de penales.

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EL FORMATO DE ESTE SUDAMERICANO SUB 17

Las diez selecciones se distribuyeron en dos zonas: en el Grupo A están Paraguay (anfitrión), Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay; en la Zona B están Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela. Los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales y, a su vez, estos cuatro equipos sellarán su boleto para la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar 2026.

Los terceros y cuartos de cada zona pelearán por los puestos del 5° al 8° lugar, recordando que el quinto, sexto y séptimo se clasificarán a un repechaje internacional clasificatorio para el Mundial de la categoría. Los últimos de la fase de grupos quedarán eliminados.