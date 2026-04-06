Sudamericano Sub 17: Argentina le dio un baile a Perú y lo goleó con un doblete de una joya de River

Un verdadero baile. La Selección Argentina que dirige Diego Placente tuvo un impecable estreno en el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se está disputando en Paraguay. En el Estadio Ameliano Villeta, fue contundente y goleó 4-1 a Perú por la primera fecha del Grupo B.

En un primer tiempo parejo, la Albiceleste logró ponerse en ventaja con gol de Alan Alcaraz a los 31 minutos del primer tiempo, pero el seleccionado peruano lo igualó seis minutos más tarde con un tanto de José Aranda y los equipos se fueron 1-1 al descanso.

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Otra vez Alcaraz, futbolista de Argentinos Juniors, reestableció la ventaja para Argentina con asistencia de Tobías Goytia, la joya de River que terminaría siendo la gran figura del encuentro, tras anotar los últimos dos goles que liquidaron las acciones del partido y sentenciaron el 4-1 final.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7El GOL de TOBÍAS GOYTIA para el 3-1 de ARGENTINA ante Perú en el Sudamericano Sub-17.pic.twitter.com/qGhgfrc8e0 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 4, 2026

La Selección Argentina perdió el segundo puesto del ranking FIFA a dos meses para el Mundial 2026

El equipo de Diego Placente quedará libre en la segunda fecha del certamen y recién volverá a jugar el miércoles 8 de abril, desde las 20.00, por la tercera jornada del Grupo B ante Venezuela.