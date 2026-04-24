El hincha de Racing dio su veredicto en pleno conflicto por la grieta política y la necesidad de clasificarse en el Apertura 2026

Por si hacía falta un detalle más para esclarecer quién es quién en el medio del lío que se metió Racing, tras desperdiciar el clásico de Avellaneda ante Independiente, darle libertades a Marcos Rojo en el cruce con River y, luego, perder ante Botafogo por la Copa Sudamericana, era el veredicto del hincha de la Academia.

"Costas sos de Racing. A muerte con vos", rezan los pasacalles que inundaron los alrededores del estadio Presidente Perón, el escenario para el tremendo cruce ante Barracas en la búsqueda de la clasificación a la siguiente ronda del Apertura 2026.

Inmediaciones del Cilindro. Esta noche Racing recibe a Barracas desde las 21:30 hs. pic.twitter.com/zEEW3rFRrk — Sofía Antonacci %u2B50%u2B50%u2B50 (@sof_1903) April 24, 2026

El elenco Albiceleste llega ubicado en el décimo puesto de la Zona B y, por ahora, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, por lo que necesita sumar de a tres; mientras que el Guapo marcha séptimo, con un punto más (20 a 19) que los dirigidos por Gustavo.

Recordemos que la Academia acumula cuatro compromisos sin triunfos ya que el domingo pasado volvió a tropezar con sus propias torpezas, limitaciones y falta de compromiso y empató con Aldosivi en Mar del Plata, lo que fue tomado como una derrota por el propio DT e, incluso, por el referente Bruno Zuculini. "No se puede jugar así. Fue un problema de actitud. Este no es el equipo que yo quiero. Vamos a ver cómo seguimos", había lanzado el entrenador en el Minella.

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Vale mencionar que Racing podría depender de si mismo y si llegase a cosechar dos triunfos seguidos (algo que hoy sería una utopía), podría instalarse en la siguiente instancia. Para ello, en un rato, se cruza con Barracas y la semana próxima se medirá -como local- con Huracán, que está sexto, con dos puntos más que el último finalista de la Copa de la Liga. En el medio, todos los actores 'juegan a la grieta' y los fanáticos eligieron a quién apoyar.