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El Inter Miami de Messi empató con New England Revolution, sigue sin ganar en su estadio y es escolta en la MLS

Por la fecha 9 de la MLS, Inter Miami igualó frente a New England Revolution y se quedó con las ganas de acercarse a la cima de la Conferencia Este.

EBalmaceda

Este sábado, por la fecha 9, el Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 frente a New England Revolution y no logró aproximarse a la cima de la Conferencia Este en la MLS.

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Con un trámite parejo, Leo tuvo apenas una chance en el primer tiempo, aunque no pudo abrir el marcador.

Ya en el complemento, la visita pegó primero y se puso en ventaja gracias al gol de Carles Gil.

A partir de ahí, el equipo de Guillermo Hoyos fue a buscar la igualdad y, con la participación del astro argentino y de Rodrigo De Paul, Germán Berterame configuró las cifras finales a falta de 15 minutos para el cierre.

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Gracias a ese resultado, las Garzas siguen sin poder ganar desde que hacen de local en el NU Stadium, alcanzaron los 19 puntos y se quedaron con las ganas de acercarse al líder Nashville SC, que le lleva tres unidades de ventaja.

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