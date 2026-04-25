El Inter Miami de Messi empató con New England Revolution, sigue sin ganar en su estadio y es escolta en la MLS

Este sábado, por la fecha 9, el Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 frente a New England Revolution y no logró aproximarse a la cima de la Conferencia Este en la MLS.

Atención, Boca: con mayoría de titulares, Cruzeiro venció a Remo en un duelo clave por el descenso en el Brasileirao

Con un trámite parejo, Leo tuvo apenas una chance en el primer tiempo, aunque no pudo abrir el marcador.

Leo Messi estuvo a punto %uD83E%uDD0F de abrir el marcador en el Nu Stadium.



Mira el partido de @InterMiamiCF ante New England Revolution en @AppleTV: https://t.co/FNbD1epDzy pic.twitter.com/CvLctYEJ8g April 26, 2026

Ya en el complemento, la visita pegó primero y se puso en ventaja gracias al gol de Carles Gil.

¡GOOOOOL de Carles Gil a favor de @NERevolution!



Roba la pelota y con una tranquilidad de goleador el español anota en el Nu Stadium. pic.twitter.com/sDS5DNq4OX — MLS Español (@MLSes) April 26, 2026

A partir de ahí, el equipo de Guillermo Hoyos fue a buscar la igualdad y, con la participación del astro argentino y de Rodrigo De Paul, Germán Berterame configuró las cifras finales a falta de 15 minutos para el cierre.

¡GOOOOOL de @InterMiamiCF!



Germán Berterame anota su tercer gol de la temporada.



Messi %u27A1%uFE0F RDP %u27A1%uFE0F Suárez %u27A1%uFE0F Berterame. pic.twitter.com/igBVMUGVlW — MLS Español (@MLSes) April 26, 2026

Atento Boca: Gasperini, DT de Roma, se refirió al futuro de Dybala a partir de junio

Gracias a ese resultado, las Garzas siguen sin poder ganar desde que hacen de local en el NU Stadium, alcanzaron los 19 puntos y se quedaron con las ganas de acercarse al líder Nashville SC, que le lleva tres unidades de ventaja.