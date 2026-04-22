Doblete de Nico González y expulsión de Thiago Almada en la derrota del Atlético Madrid ante Elche

El Atlético de Madrid cayó 3-2 en su visita al Elche por la fecha 33 de La Liga. Pese al doblete de golazos de Nico González, el equipo dirigido por Diego Simeone sufrió por la expulsión de Thiago Almada y terminó perdiendo. Ingresaron Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

El partido comenzó de gran manera para el Colchonero. Nico González armó una gran jugada, tiró una pared con Rodrigo Mendoza, que la devolvió de taco, y el atacante definió para abrir el marcador. Sin embargo, rápidamente los locales encontraron la igualdad con un tanto de David Affengruber.

Sobre la media hora de juego, Almada perdió la pelota en salida con Affengruber, a quien tomó de la camiseta dentro del área cuando se iba mano a mano y el árbitro Guillermo Cuadra cobró penal y roja. André Silva lo intercambió por gol y Elche lo dio vuelta.

Rápidamente, el Atleti encontró la igualdad tras una jugada individual de Nico González, que se llevó la pelota por la línea de fondo, le tiró un sombreríto al arquero argentino Matías Dituro y definió de cabeza.

De todas maneras, en el segundo tiempo el Elche encontró el gol del triunfo en los pies de André Silva.