Bombazo: José Mourinho podría volver al Real Madrid

Después de haber quedado eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich, el Real Madrid ya piensa en la próxima temporada.

El presidente Florentino Pérez tiene como prioridad contratar a un nuevo entrenador y entre los principales ofrecimientos se encuentra un viejo conocido: José Mourinho.





Si bien no está definida la salida de Álvaro Arbeloa, que viene de reemplazar a Xabi Alonso, este no cumplió con los objetivos y está muy cerca de irse.

A partir de esta decisión, entre los entrenadores ofrecidos más destacados está Mourinho, el actual DT de Benfica. En caso de arribar, sería el segundo ciclo del portugués en el club.

En cuanto a los otros nombres para dirigir al Real Madrid están: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp y Didier Deschamps.