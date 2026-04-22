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¿LESIÓN?

Alarmas en San Lorenzo: Luciano Vietto no pudo terminar el entrenamiento y es duda para enfrentar a Platense

San Lorenzo se enfrentará ante Platense el viernes en un partido clave para seguir con chances de clasificarse a los playoffs. Luciano Vietto sería baja.

 San Lorenzo está con la mira puesta en la próxima fecha del Torneo Apertura 2026 en la que visitará a Platense el viernes. El Ciclón buscará una victoria que lo acerque a meterse entre los ocho primeros de la zona A.

En el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva, Luciano Vietto encendió las alarmas de cara a este partido por una molestia muscular que no lo dejó terminar los trabajos.

Todo parece indicar que lo del delantero es una lesión leve y no estaría totalmente descartado para la concentración de mañana. 

De igual manera, van a hacerle estudios para saber si podrán contar con él en este partido tan importante para seguir con chances de clasificarse a los octavos de final.


De estar apto para el encuentro, arrancaría desde el banco de suplentes. En la delantera estaría Rodrigo Auzmendi de centrodelantero, con Alexis Cuello y Matías Reali acompañándolo.

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