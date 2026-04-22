La impresionante marca que alcanzó "El Perrito" Barrios en San Lorenzo

Nahuel Barrios escribió una nueva página en su historia con San Lorenzo de Almagro, al alcanzar los 200 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y se convirtió en el jugador número 40 en lograrlo.

El "Perrito" ingresó desde el banco en el empate sin goles frente a Vélez Sarsfield en el estadio Estadio Pedro Bidegain, sumando así una marca que lo posiciona entre los futbolistas con mayor recorrido en el club.

Formado en las inferiores del Ciclón, Barrios transita su tercera etapa en la institución. Su debut se produjo en abril de 2017, cuando marcó un gol ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Sin embargo, su consolidación no fue inmediata y acumuló varias salidas a préstamo.

Su primer destino fue Defensa y Justicia, donde apenas disputó dos encuentros. Luego continuó su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero, con 15 partidos jugados. Tras regresar a San Lorenzo y permanecer cuatro años, volvió a salir cedido, esta vez a Barracas Central, donde jugó una temporada.

En 2026 regresó nuevamente al club que lo vio nacer y alcanzó este hito, siendo el segundo jugador del plantel actual en superar los 200 partidos, luego de Ezequiel Cerutti.

En total, Barrios acumula 116 titularidades, 10 goles y 12 asistencias con la camiseta azulgrana, números que reflejan su aporte a lo largo de los años.





Lo que viene para San Lorenzo

El próximo desafío será el sábado desde las 14.00, cuando San Lorenzo visite a Platense en el estadio Estadio Ciudad de Vicente López. El equipo buscará un triunfo clave para meterse en los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, ya que actualmente se ubica noveno en su zona, mientras que el Calamar está 11° y con chances mínimas de clasificación.