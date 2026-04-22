River hoy: con tres dudas, el Chacho Coudet define el once de River para enfrentar a Aldosivi

El desgarro confirmado del Sebastián Driussi obliga a Eduardo Coudet a buscar una variante en River, ya que no tiene otro delantero de sus características. Además, deberá decidir si respalda a dos futbolistas que quedaron en deuda para enfrentar a Aldosivi.

Hoy por hoy, Maximiliano Salas parte como el favorito para ser titular este sábado. La otra alternativa es Joaquín Freitas y más atrás aparece Agustín Ruberto, quien volvería a la lista de convocados, pero para estar entre los suplentes.

Más allá de este único cambio obligado, el Superclásico evidenció el flojo nivel de Lautaro Rivero en la zaga. Si bien por ahora el defensor de 22 años seguiría como titular, no sería sorpresivo que para la visita a Bragantino en Copa Sudamericana apareciera Germán Pezzella.

La otra duda que quedó tras la caída ante Boca fue la del mediocampista ofensivo. Kendry Páez fue titular y alternó buenas y malas hasta su reemplazo a los 12 minutos del segundo tiempo. Desde la asunción del Chacho, ese puesto había sido de Ian Subiabre, suplente el domingo por primera vez con este entrenador.

El probable equipo de River ante Aldosivi: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.