Boca recibe a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores y pone en juego una impactante racha

Después de su triunfo en el debut, Boca recibe a Barcelona de Guayaquil por la fecha 2 del Grupo D con el objetivo de sumar otro triunfo en la Copa Libertadores 2026.

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Pero además de intentar terminar la fecha con puntaje ideal en su zona y llegar de la mejor manera al Superclásico del domingo ante River, el Xeneize buscará mantener una impresionante racha.

Tanto es así que, jugando en La Bombonera, el conjunto azul y oro lleva 17 partidos invicto en el máximo torneo continental, con nueve triunfos y ocho empates. De hecho, la cifra se extiende a 22 compromisos si también se toma en cuenta la Copa Sudamericana.

Para encontrar la última derrota del club de la ribera en casa, hay que remontarse a la edición de 2020, cuando cayó 1-0 frente a Inter de Porto Alegre, más allá de que luego pasó de fase por penales.

Lo mismo sucede con el recordado partido ante Alianza Lima, el cual está dentro del recuento ya que, aunque quedó eliminado desde los 12 pasos, se impuso 2-1 en los 90 minutos.

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Con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, los dirigidos por Claudio Úbeda chocarán contra el combinado ecuatoriano desde las 21:00.

Boca recibe a Barcelona de Guayaquil: el invicto que lleva como local en la Copa Libertadores

2020

2-0 vs. Racing - cuartos de final

0-0 vs. Santos - semifinales

2021

2-0 vs. Santos - fase de grupos

0-0 vs. Barcelona de Guayaquil - fase de grupos

3-0 vs. The Strongest - fase de grupos

0-0 vs. Atlético Mineiro - octavos de final

2022

2-0 vs. Always Ready - fase de grupos

1-1 vs. Corinthians - fase de grupos

1-0 vs. Deportivo Cali

0-0 vs. Corinthians - octavos de final (eliminado por penales)

2023

2-1 vs. Deportivo Pereira - fase de grupos

1-0 vs. Colo Colo - fase de grupos

4-0 vs. Monagas - fase de grupos

2-2 vs. Nacional de Montevideo - octavos de final

0-0 vs. Racing - cuartos de final

0-0 vs. Palmeiras - semifinales

2025