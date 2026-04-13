Pipa Benedetto enloquece por volver a La Bombonera: el goleador palpitó el duelo entre Boca y Barcelona de Ecuador

A casi un día del cruce entre Boca y Barcelona de Guayaquil por la segunda jornada de la Copa Libertadores, el Pipa Benedetto tomó el protagonismo debido a que retornará a La Bombonera por segunda vez desde su salida, un tanto polémica en julio del 2024. En ese sentido, Darío palpitó el partido, comentó las sensaciones de volver al estadio Xeneize y relató cómo festejaría si llegase a convertir un gol.

"Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo", declaró el atacante, que el pasado 21 de febrero cortó una racha de más de dos años sin convertir goles, en diálogo con el portal 'Primicias', de Ecuador.

Cuando le preguntaron si le gritaría un gol a Boca, Pipa aclaró que "no, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida. Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto".

Recordemos que el segundo ciclo de Benedetto en Boca fue flojo y el goleador quedó muy expuesto por los dos penales errados en la serie ante Corinthians por la Copa Libertadores 2022, su bajo rendimiento posterior y aquel episodio de "noches alegres, mañanas tristes", con el que el atacante quedó retratado durante su estadía en la institución boquense.

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Como consecuencia de ello, en su primer regreso a La Bombonera, con la camiseta de Newell's, allá por octubre del 2025 (0 a 5), fue recibido por una mezcla de silbidos y aplausos, que mostró la falta de unanimidad en los boquenses.

Barcelona viene de caer 1 a 0 como local ante Cruzeiro en su debut en la Copa Libertadores, por lo que necesitará de una victoria en terreno ajeno para no desprenderse del lote de arriba en su grupo y aspirar a los octavos de final.

El Xeneize, en cambio, viene de ganarle a la Universidad Católica en su bautismo el torneo Conmebol y, ahora, deberá presentarse en su cancha y ante su gente, justo antes del Superclásico ante River.

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LAS OPINIONES DE OTROS PROTAGONISTAS DE BARCELONA

"Será un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan...", disparó Sergio Núñez, el delantero uruguayo del Barcelona. Por su parte, el entrenador César Farías comenzó a delinear lo que será el clima en La Bombonera. "Necesitamos rebeldía para ganarle a Boca y, ante la adversidad futbolística y ambiental, los jugadores puedan tener una noche mágica".