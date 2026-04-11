Kylian Mbappé preocupa en Real Madrid: su fuerte caída goleadora en el tramo clave de la temporada

El presente de Kylian Mbappé en Real Madrid genera preocupación en el momento más importante de la temporada. A pesar de ser una de las grandes figuras del fútbol mundial, el delantero francés atraviesa una marcada sequía goleadora justo cuando se definen la UEFA Champions League y LaLiga de España.

En los últimos siete partidos, Mbappé apenas convirtió un gol ante el Bayern Munich, muy lejos de los números que había mostrado en el inicio de su etapa en el club español.

De números top a una sequía inesperada

El contraste en sus estadísticas es contundente. En sus primeros 31 partidos con el Real Madrid, Mbappé anotó 38 goles, con un promedio de un tanto cada 70 minutos. Sin embargo, en el último tramo su rendimiento cayó drásticamente: pasó a convertir un gol cada 497 minutos.

Además, la eficacia de cara al arco también disminuyó:

Primeros 31 partidos: 156 remates y 38 goles (1 cada 4 tiros)

Últimos 7 partidos: 25 remates y solo 1 gol

El respaldo desde el cuerpo técnico

El entrenador Álvaro Arbeloa salió a respaldar tanto a Mbappé como a Vinicius Junior: "No me puedo preocupar por dos jugadores que tienen esos números. Son dos de los mejores cuatro o cinco jugadores del mundo".

Un desafío clave ante Bayern Munich

El Real Madrid se juega gran parte de la temporada en la revancha ante el Bayern Munich en Alemania, tras la derrota 2-1 en la ida. En ese contexto, el equipo necesita recuperar la mejor versión de Mbappé para seguir con vida en la Champions League.

Más allá de su bajón reciente, los números globales del francés siguen siendo impactantes: 83 goles en 96 partidos, confirmando su jerarquía como uno de los delanteros más determinantes del mundo.