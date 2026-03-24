La tremenda denuncia de Kylian Mbappé que pone en alerta al Real Madrid y Francia a 79 días del Mundial 2026

Kylian Mbappé estuvo sin jugar un poco más de un mes debido a su rodilla izquierda y se tejieron un montón de rumores alrededor de lo que realmente había pasado. Muchos medios aseguraron que el futbolista se perdió la vuelta de los playoffs ante el Benfica de Nicolás Otamendi y la ida de contra el Manchester City de Pep Guardiola, debido a que decidió irse a hacer chequeos con el cuerpo médico de la Selección de Francia debido a que no confiaba en los resultados que le habían dado en el Real Madrid y no quería tener una recaída teniendo en cuenta la cercanía del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Teniendo en cuenta todo lo que se había generado, Mbappé salió a dar la cara para aclarar el asunto y ponerle un punto final según él. "La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento", le contó al diario As.

"Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial", agregó un poco cansado de siempre tener que dar explicaciones por todo.

Kylian fiel a su costumbre quiso llevarle tranquilidad a los franceses: "No hay debate. He visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado dos Mundiales. He ganado uno y en el otro llegué a la final. ¿Cómo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club".

"Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. No voy a cambiar la manera de prepararlo. Puedo decir, voy a mi casa y no juego, pero son tonterías. He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club y este año lo voy a hacer igual para llegar bien. Espero ganarlo también", cerró dejando en claro su postura.