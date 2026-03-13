Ester Expósito habría engañado a Nicolás Furtado con Kylian Mbappé: "El detonante de la separación..."

El mundo del espectáculo internacional se vio sacudido por una versión explosiva que vincula a Ester Expósito con Kylian Mbappé. Según trascendió en las últimas horas, el vínculo entre la actriz y el futbolista no sería reciente, sino que habría tenido sus inicios en la clandestinidad. Los rumores sitúan al deportista como el tercero en discordia en la relación que la joven madrileña mantenía con Nicolás Furtado, generando un fuerte impacto en la prensa.

Todo comenzó cuando la protagonista de "Élite" y el goleador del Real Madrid habrían iniciado contactos secretos entre los años 2021 y 2023. En ese período, la estrella española se encontraba en pareja con el actor uruguayo, con quien convivía y se mostraba públicamente en diversos eventos de la farándula. La información que llega desde Europa indica que el romance se superpuso con el tiempo en que Expósito todavía estaba de novia con Furtado.

¿Ester Espósito jugando a dos puntas? Su separación de Nicolás Furtado habría sido producto de una infidelidad con Mbappé.

En el programa "Mitre Live" (Radio Mitre), el periodista Juan Etchegoyen dialogó con su colega español Roberto Antolín, quien lanzó la primicia sin filtros: "Atención a todos los portales porque lo que me han contado es terrible: la relación de Ester Expósito con Mbappé comienza cuando ella estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado". Según el comunicador, el intercambio de mensajes y las citas habrían ocurrido a espaldas del intérprete rioplatense durante un largo período, mientras la joven mantenía las apariencias.

El cronista europeo fue más allá y detalló cómo estos encuentros furtivos terminaron dinamitando el noviazgo de la madrileña con el protagonista de "El Marginal": "Ester se veía a espaldas de Furtado con Kylian Mbappé. A mí me cuentan que incluso el detonante de la separación fue esta relación que ella tenía con el futbolista francés". Al parecer, las sospechas del galán sobre la existencia de un tercero habrían vuelto insostenible la convivencia, precipitando el final del romance.

Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados decidió romper el silencio para confirmar o desmentir esta información que ya recorre los portales del mundo. Mientras el actor se mantiene enfocado en sus proyectos laborales, la posible confirmación de un noviazgo entre la rubia y el futbolista sigue siendo el tema principal de conversación en las redes sociales.