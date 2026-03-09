Mbappé desconfía de los médicos del Real Madrid y viajó a París para tratar su lesión: crece la duda sobre su presencia ante el Manchester City por Champions League

La lesión de Kylian Mbappé suma nuevos capítulos y genera preocupación en el Real Madrid a pocos días de un partido clave en la Champions League. El delantero francés no juega desde la derrota ante Osasuna, el 21 de febrero, y en las últimas horas fue visto en París como parte de su proceso de recuperación.

El viaje llamó la atención en el entorno del club español, pero desde Francia revelaron el verdadero motivo. Según Antoine Simonneau, corresponsal de L'Équipe, el atacante decidió consultar a un especialista porque no confía plenamente en el tratamiento que está recibiendo en Madrid.

"Mbappé no se fía mucho de los médicos del Real Madrid porque no encuentran el remedio adecuado para que supere su lesión", aseguró el periodista en el programa Carrusel Canalla de la Cadena SER.

El delantero sufre un esguince en la rodilla izquierda y está siendo tratado de forma conservadora para evitar una operación. Sin embargo, lleva cerca de tres meses arrastrando la molestia y ya se perdió varios partidos importantes, entre ellos los encuentros ante Benfica, Getafe y Celta.

Simonneau también reveló que el propio Mbappé pudo haber agravado la situación al jugar con molestias durante varias semanas.

"La lesión la tiene desde hace ya tres meses, aunque también es un poco su culpa porque jugó lesionado para alcanzar el récord anecdótico de Cristiano. Eso no fue una buena idea", explicó.

Además, el periodista apuntó a las prioridades del delantero en esta etapa de la temporada. "Su objetivo es jugar el Mundial con la selección francesa. Después están la Liga y la Champions", afirmó.

Por esa razón, el entorno del jugador habría tomado la decisión de no arriesgar más en el tramo final del curso. "No quería perjudicar su fin de temporada con el Madrid ni su presencia en el Mundial. Su entorno ha dicho que no iba a volver hasta estar al 100%. No quiere jugar con molestias como hizo durante los últimos meses", detalló Simonneau.

Durante su paso por París, Mbappé visitó a uno de los especialistas más reconocidos en este tipo de lesiones en Francia, el mismo médico que trató a Karim Benzema durante su carrera.

Aunque el delantero ya regresó a Madrid, su presencia en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City parece muy poco probable.

El duelo se jugará este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu y la posible ausencia de Mbappé se convirtió en uno de los grandes focos de la previa de uno de los partidos más esperados de la temporada europea.