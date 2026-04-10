El Cabezón D'Alessandro ninguneó a River y San Lorenzo y estalló el escándalo
Andrés D'Alessandro repasó su trayectoria y dejó una declaración que no cayó bien en dos de los clubes argentinos en donde jugó.
El exfutbolista Andrés D'Alessandro quedó en el eje de la polémica tras una declaración que generó incomodidad entre los hinchas de River y San Lorenzo, los dos clubes del fútbol argentino en los que el Cabezón brilló.
En una entrevista en 'ESPN F90', el zurdo hizo un repaso de su carrera y, si bien se mostró conforme con su recorrido, dejó una frase que rápidamente se viralizó: "Repetiría todo. No me puedo arrepentir de nada. Si me preguntás, me hubiese gustado jugar en un club grande... Real Madrid, Barcelona... y sí, obvio, no te voy a mentir. Pero no me arrepiento de nada".
El recorte con las picantes declaraciones no tardó en circular y generó reacciones inmediatas. Es que muchos hinchas interpretaron sus palabras como un ninguneo hacia los clubes argentinos en los que jugó, lo que provocó críticas en redes sociales.
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Recordemos que D'Alessandro es un ídolo en Brasil por su paso en Inter de Porto Alegre, pero surgió en el Millonario, desde donde saltó también a la Selección Argentina. Luego pasó por el Ciclón, en el 2008, para jugar la Copa Libertadores en aquel elenco que dirigía Ramón Díaz.
Más allá de todo, lo cierto es que la frase del Cabezón (confesó su idolatría por el uruguayo Rubén Paz, como simpatizante de Racing) abrió el debate y puso su nombre en el centro de la discusión.