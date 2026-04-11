Cambia River: Coudet analiza rotación ante Racing en un partido clave antes del Superclásico con Boca

River Plate afronta un momento decisivo de la temporada y este domingo, desde las 20, visitará a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda con un objetivo claro: acercarse a la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Sin embargo, el foco también está puesto en lo que viene, que es el duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana y el Superclásico frente a Boca Juniors.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet sabe que un triunfo ante la Academia podría dejar prácticamente asegurado su lugar en la siguiente fase del torneo local, lo que le permitiría administrar cargas y priorizar la competencia internacional en las próximas semanas.

En este contexto, el DT evalúa una rotación en el once titular, apoyado en varias buenas noticias: regresan Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, ampliando las opciones en distintas líneas. La única baja confirmada es la de Lautaro Rivero, suspendido por acumulación de amarillas.

Posible formación y dudas en el mediocampo

River presentaría dos cambios importantes en defensa con los regresos de Gonzalo Montiel y Acuña en los laterales, mientras que Lucas Martínez Quarta será titular en la zaga central. Su acompañante saldría entre Germán Pezzella, Paulo Díaz o el juvenil Tobías Ramírez.

En el mediocampo aparecen las mayores incógnitas. Aníbal Moreno y Fausto Vera tienen chances de repetir, mientras que la tercera plaza podría ser para Kevin Castaño o Juan Cruz Meza. Además, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez asoman como alternativas para jugar como enlace.

Rotación en ataque pensando en Boca

En ofensiva, todo indica que Sebastián Driussi y Facundo Colidio podrían descansar. En ese escenario, Maximiliano Salas se perfila como titular, acompañado por Ian Subiabre y Joaquín Freitas si el esquema incluye tres delanteros. En caso de optar por dos atacantes, los juveniles competirán por un lugar.

Con un calendario exigente por delante, River no solo se juega tres puntos importantes ante Racing, sino también la posibilidad de llegar mejor perfilado a una seguidilla clave que puede marcar su rumbo en el semestre.