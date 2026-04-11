Sebastián Boselli no quiere volver a River: su futuro estaría en Getafe y depende de una cláusula

El futuro de Sebastián Boselli parece alejarse definitivamente de River Plate, que el defensor uruguayo dejó en claro en sus últimas declaraciones que su intención es continuar en Getafe, donde actualmente suma minutos en LaLiga de España, y no regresar al club de Núñez en el corto plazo.

"Claro que me gustaría quedarme en Getafe, pero no depende de mí", expresó el zaguero, marcando una postura firme sobre su futuro. Aunque su pase pertenece a River, todo indica que su deseo es seguir en el fútbol europeo.

El paso de Boselli por el equipo dirigido en su momento por Marcelo Gallardo no fue el esperado. A pesar de haber formado parte del plantel que conquistó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en 2023, apenas disputó 19 partidos y convirtió un gol, lo que lo llevó a buscar continuidad fuera del país.

Su llegada a Getafe se dio a préstamo, pero con una condición clave: una obligación de compra que se activará automáticamente si alcanza los 15 partidos en la temporada. Por ahora, el uruguayo suma 7 encuentros, por lo que todavía necesita participación en al menos ocho partidos más para que el club español deba pagar 986.000 euros por el 60% de su ficha.

Mientras tanto, Boselli se ganó un lugar importante dentro del plantel que conduce José Bordalás, incluso mostrando versatilidad al desempeñarse como lateral derecho en el duelo ante Athletic Club. "Quiero jugar donde sea. No me interesa el puesto", aseguró, dejando en claro su compromiso con el equipo.

Además, destacó la filosofía de su entrenador, quien mantiene una fuerte competencia interna: "Para él, todos valen por igual. Nadie tiene el puesto asegurado", explicó el defensor surgido de Defensor Sporting.

Campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay en 2023, Boselli busca consolidarse en Europa y dar el salto definitivo en su carrera. Por ahora, su presente y su deseo están lejos de River, y su continuidad en Getafe dependerá tanto de su rendimiento como del cumplimiento de la cláusula que podría sellar su futuro en España.