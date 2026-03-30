Boca sueña con el regreso de Nahitan Nández: Riquelme ya lo contactó y podría volver en 2027

Boca Juniors vuelve a mirar Nahitan Nández a siete años de su salida, impulsado por el interés de Juan Román Riquelme y el propio deseo del futbolista de regresar al fútbol sudamericano.

El actual jugador de Al-Qadsiah, de 30 años, se encuentra próximo a ingresar en su último año de contrato -vigente hasta junio de 2027- y ve con buenos ojos un retorno a la región. En ese escenario, Boca surge como su primera opción, con el objetivo a largo plazo de volver a Peñarol, el club donde se formó y debutó como profesional.

Nández cuenta con una cláusula de salida cercana a los 5 millones de euros, aunque en el Xeneize no descartan esperar a que quede en libertad de acción, una estrategia similar a la utilizada en otros casos recientes como los de Leandro Paredes y Paulo Dybala.

El vínculo entre el futbolista y Riquelme se mantiene activo. De hecho, el propio Nández reveló meses atrás que el ídolo xeneize lo contactó en tono distendido para tentarlo con la vuelta: "Me mandó un mensaje preguntándome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca", contó, dejando en claro que existe una relación fluida entre ambos.

Por el momento, no hubo negociaciones formales, pero todo indica que las charlas podrían intensificarse con el correr de los meses, especialmente pensando en un posible regreso en 2027.

Nández tuvo un paso destacado por Boca entre 2017 y 2019, tras su llegada desde Peñarol. En ese período disputó 67 partidos, convirtió seis goles y conquistó dos títulos: la Superliga 2017/18 y la Supercopa 2018. Además, integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, recordada por la derrota ante River Plate en Madrid.

Con este panorama, en Boca Juniors ya empiezan a proyectar un posible regreso que ilusiona a los hinchas y podría concretarse en el corto o mediano plazo.