Elecciones en Perú: cómo votar desde la Argentina este domingo

Perú elige presidente este domingo 12 de abril en unas elecciones que reúnen a más de 30 fórmulas y que podrían derivar en un balotaje. En ese contexto, miles de ciudadanos peruanos residentes en la Argentina se preparan para participar de los comicios.

El consulado de Perú habilitó un sistema online para consultar el lugar de votación. Los electores deben ingresar su número de DNI en el sitio oficial para conocer el local asignado y verificar si cumplen funciones como autoridades de mesa.

Para votar desde el exterior, los ciudadanos deben tener el domicilio registrado en el extranjero en su DNI. Si el documento indica una dirección en Perú, deberán sufragar en ese país. En cambio, si figura otro país, deberán votar allí, sin excepciones.

Las autoridades también aclararon que no se permite votar con pasaporte. Las mesas abrirán entre las 7 y las 17, según el horario local de cada país.

Además del presidente, los peruanos elegirán vicepresidente, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. El ganador asumirá el próximo 28 de julio.

Los sondeos anticipan un escenario fragmentado, sin un candidato que supere el 50% de los votos Y La definición podría trasladarse a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.



