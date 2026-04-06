Elecciones en Perú: más de 145 mil peruanos en Argentina pueden votar el 12 de abril

Más de 145.893 peruanos en Argentina podrán votar el próximo 12 de abril en las Elecciones Generales de Perú 2026, según informó el Consulado en Buenos Aires.

La jornada se realizará entre las 7 y las 17 horas y el voto es obligatorio, incluso para quienes residen en el exterior.

En estos comicios se elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Dónde votar en Argentina

Los ciudadanos peruanos deberán consultar su local de votación en el sitio oficial de la ONPE:

https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

En todo el país habrá 17 centros de votación distribuidos en 11 ciudades, bajo la coordinación de los consulados.

La mayor concentración estará en la órbita del Consulado de Buenos Aires, donde votarán más de 109 mil personas.

Qué se necesita para votar

Para emitir el voto, es obligatorio presentar el DNI peruano físico, que puede estar vigente o vencido.

También se recomienda verificar con anticipación el lugar de votación y acudir con tiempo para evitar demoras.

Las autoridades recordaron que marcar más de una opción en una misma categoría puede invalidar el voto.

Un voto clave desde el exterior

A nivel global, más de 1,2 millones de peruanos votarán fuera del país en 75 países, en un operativo que incluye más de 2.500 mesas electorales.

Desde el Consulado destacaron que la participación de los residentes en el exterior resulta clave para fortalecer la representación y la legitimidad del proceso democrático.