Perú vota en una elección histórica con 36 candidatos

Perú votará este domingo 12 de abril a su próximo presidente en una de las elecciones más fragmentadas de su historia. Un total de 36 candidatos competirán en un escenario marcado por la crisis política, la desconfianza social y la falta de liderazgos consolidados.

El proceso electoral se realizará tras la destitución de José Jerí, quien dejó el poder en febrero en medio del escándalo "Chifagate" y denuncias por presunto tráfico de influencias. Desde entonces, José María Balcázar conduce el Ejecutivo de manera interina hasta la asunción del nuevo mandatario el 28 de julio.

La inestabilidad institucional se profundizó en los últimos años: Perú acumuló siete presidentes en una década y ninguno logró completar su mandato. El último en hacerlo fue Ollanta Humala (2011-2016).

En este contexto, la oferta electoral creció de manera inédita. Según datos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se presentan 36 fórmulas presidenciales, lo que anticipa una votación dispersa y una casi segura segunda vuelta el 7 de junio.

Entre los principales candidatos aparecen figuras conocidas como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el empresario César Acuña (Alianza para el Progreso) y el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular). También compiten dirigentes con trayectoria en el Estado, como Jorge Nieto, exministro de Cultura y Defensa, y Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia.

La lista incluye perfiles diversos: desde el exfutbolista y exalcalde George Forsyth hasta el humorista Carlos Álvarez, pasando por empresarios, militares retirados, académicos y dirigentes regionales.

Quiénes son los candidatos a presidente en Perú 2026

Entre los postulantes más destacados se encuentran:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), excongresista y candidata en tres elecciones presidenciales.

César Acuña (Alianza para el Progreso), empresario y exgobernador regional.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular), empresario y actual alcalde de Lima.

George Forsyth (Somos Perú), exarquero y exalcalde.

Vladimir Cerrón (Perú Libre), exgobernador regional con causas judiciales.

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), exministra de Justicia.

Yonhy Lescano (Cooperación Popular), excongresista.

Roberto Chiabra (Unidad Nacional), exministro de Defensa.

También integran la contienda otros candidatos como Ricardo Belmont, exalcalde de Lima; Carlos Álvarez, figura mediática; y Alfonso López Chau, exrector universitario, entre muchos otros.

Clima de desconfianza y voto indeciso

Las encuestas reflejan un escenario abierto. Ningún candidato logra acercarse al 50% de los votos, lo que empuja la definición a un balotaje.

Además, el voto en blanco, nulo e indeciso supera el 35%, un dato que evidencia el desgaste de la dirigencia política en medio de problemas estructurales como la inseguridad y la corrupción.

Más de 900.000 peruanos en el exterior también participarán de la jornada electoral, que será supervisada por organismos nacionales e internacionales para garantizar su transparencia.