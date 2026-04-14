Tras haber sufrido, PSG venció a Liverpool con un doblete de Dembélé y está en semifinales de la Champions League
Luego de caer en el partido de ida, Liverpool recibe en Anfield a PSG por la revancha de los cuartos de final de la Champions League.
Después de ganar en la ida, PSG derrotó 2-0 a Liverpool como visitante y se convirtió en semifinalista de la Champions League.
Los hinchas de River agotaron la primera tanda de entradas para el Superclásico ante Boca: cómo sigue la venta
En una noche lluviosa, el conjunto parisino demostró, una vez más, por qué es el vigente campeón del máximo torneo de clubes de Europa.
Lo cierto es que no fue un partido nada fácil para los dirigidos por Luis Enrique que, durante el primer tiempo, pudieron construir algunas situaciones para mandarle advertencias a un equipo local que, prácticamente en todo momento, controló la pelota.
Ya en el complemento, las cosas se le empezaron a hacer cuesta arriba al elenco galo que cada vez más empezó a quedar lejos del área rival, en tanto que los Reds avanzaban por todos lados.
Sin embargo, el combinado inglés no logró tener la suficiente lucidez para definir y, cuando tuvo chances, se encontró siempre con grandes respuestas del arquero Matvey Safonov.
En el último tramo, con espacios, Ousmane Dembélé no se conformó con un lindo gol de zurda, sino que anotó otro tanto más, selló su doblete y le dio la alegría de la clasificación a sus compañeros.
Ahora, PSG enfrentará en la siguiente instancia al ganador de la serie que mañana concluirán Real Madrid y Bayern Múnich.
Darío Herrera será el árbitro del duelo entre River y Boca: su historial en los Superclásicos
Se salvó PSG
Kerkez se perdió el descuento
El VAR anuló el penal contra Alexis Mac Allister
Gol de PSG
Gol de PSG