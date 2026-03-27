Agustina Gandolfo se mostró sin filtros y confesó los dramas de ser botinera: "Hay cosas que no se ven"

La esposa de Lautaro Martínez, Agus Gandolfo, suele deslumbrar en las redes sociales con looks jugados y sensuales. Hace algunas semanas fue noticia al posar en una lujosa piscina en Madrid. Mientras otras esposas de los campeones del mundo toman posición sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, Agus parece ajena a los problemas, y muestra su vida cotidiana en redes. En las últimas horas, la esposa del "Toro" se mostró sin filtros y confesó los dramas de ser botinera.

Milán es una de las ciudades más codiciadas del planeta. Mansiones desmedidas, accesibilidad a una cotidianidad lujosa y una tonelada de circunstancias impresionantes. Todo eso configura el día a día de Agustina Gandolfo en su acompañamiento a Lautaro Martínez. Pero la esposa del delantero de la Selección Argentina decidió mostrar la otra cara de ese mundo de ensueño.

La influencer se fotografió en una mañana sin los filtros habituales de sus posteos y decidió reflexionar respecto a los rasgos de ser la mujer de un futbolista. Así, Gandolfo construyó un texto peculiar, que rápidamente se viralizó y con el que procuró iluminar los aspectos negativos de su vida.

Lejos de las fotos cuidadosamente producidas que la muestran en lugares exclusivos, esta vez apostó por la crudeza de un día cualquiera, esos que no salen en las revistas ni en las historias destacadas de Instagram.

"Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes", arrancó en su descargo en redes sociales para comunicar que también transita por complejidades y que no todo es color de rosa en una arquitectura diaria disímil a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con esa honestidad que pocas veces se ve en el mundo de las famosas, Agus bajó al llano y mostró que detrás de las mansiones y los viajes también hay cansancio, desvelos y días grises.

Envuelta en su deseo de señalar aquellas cuestiones que atentan contra su estado anímico, Agustina enumeró sin vueltas: "Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada". Cada frase fue un cachetazo a la idealización de la vida de botinera, ese rol que muchos envidian pero que, como ella misma dejó claro, tiene un costado poco glamoroso que casi nadie muestra.

Incluso describió una comida que dista de los restaurantes exclusivos que suele visitar con Lautaro. "Almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien", escribió con naturalidad. Hasta que ratificó el eje de su comunicación, que refiere a que las botineras no siempre disfrutan de una realidad cómoda. La foto de la piscina en Madrid quedó atrás; ahora era el turno de la verdad, de mostrar que hasta en los palacios se comen las sobras del día anterior.

"No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve. Y lo real también está bien", aseveró la esposa de Martínez. Con esa frase cerró un mensaje que resonó fuerte entre sus seguidores, muchos de los cuales le agradecieron la sinceridad. En un mundo donde prima la pose, Agus Gandolfo eligió bajar al piso y mostrar que, aunque Lautaro sea una estrella mundial, ella también tiene días en los que la única energía alcanza para rescatar un tupper y seguir adelante.