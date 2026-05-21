Los 6 signos del zodiaco que estarán favorecidos con el Sol en Géminis

El pasado 20 de mayo comenzó la temporada de Géminis, uno de los signos de aire del zodiaco, regido por Mercurio, el planeta asociado a la comunicación, la inteligencia y el aprendizaje.

Este periodo astrológico suele estar marcado por una mayor actividad mental, dinamismo en las relaciones y una fuerte necesidad de intercambio, tanto a nivel personal como profesional.

En este contexto, el horóscopo anticipa que ciertos signos del zodiaco recibirán un impulso extra durante esta temporada. Se trata de personas que podrán aprovechar esta energía para avanzar en sus objetivos, mejorar sus relaciones personales y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento en distintos aspectos de su vida.

Los signos del zodiaco que estarán favorecidos en la temporada de Géminis

Géminis será, como es habitual, uno de los grandes protagonistas de su propia temporada. Los astrólogos señalan que atravesará un periodo de expansión tanto personal como profesional. La influencia de Urano podría traer novedades económicas, decisiones importantes y nuevas formas de comunicarse. Será un momento ideal para iniciar proyectos, reinventarse y fortalecer vínculos.

Cáncer, por su parte, se verá beneficiado en el plano emocional y vincular. La energía de esta temporada podría traducirse en mejoras económicas, encuentros significativos en el amor y una sensación de bienestar general. Los especialistas recomiendan dejar atrás temores del pasado y aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten.

Tauro también experimentará cambios importantes luego de una etapa más lenta. Este signo sentirá la necesidad de renovar aspectos clave de su vida, ya sea en el trabajo, las relaciones o sus objetivos personales. Será un periodo favorable para tomar decisiones postergadas y avanzar hacia una mayor estabilidad, tanto emocional como financiera.

Géminis, Cáncer, Tauro, Sagitario, Leo y Virgo serán los signos favorecidos por el tránsito del Sol en Géminis.

En el caso de Sagitario, la Luna Llena del 31 de mayo marcará un punto clave. Durante esos días, podrían surgir decisiones importantes vinculadas al amor, el trabajo o proyectos a largo plazo. Aunque algunos cambios generen incertidumbre, el proceso estará orientado al crecimiento personal y la expansión.

Leo comenzará a sentir hacia el final de la temporada una energía especialmente positiva. Este signo podría destacarse tanto en el plano afectivo como en el profesional, con mayor reconocimiento y oportunidades. También será un momento propicio para fortalecer la autoestima y potenciar su imagen personal.

Por último, Virgo vivirá un periodo de alivio emocional y claridad mental. Luego de meses de exigencia, este signo podrá reorganizar sus prioridades, reducir el estrés y enfocarse en su bienestar. La etapa será favorable para tomar decisiones más equilibradas y recuperar la confianza en sí mismo.