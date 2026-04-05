Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete para ratificar a Manuel Adorni tras las denuncias por irregularidades

El presidente Javier Milei reunirá este lunes en Casa Rosada a su equipo de ministros con el objetivo de cerrar filas y dar una señal de unidad frente a las sucesivas polémicas que involucran a Manuel Adorni.

La convocatoria, prevista para las 12, contará con la participación de la plana mayor del Gobierno y del propio jefe de Gabinete, quien se encuentra en el centro de un tembladeral político por denuncias sobre su patrimonio y el uso de recursos oficiales.

El respaldo de la cúpula libertaria

A pesar del costo político que las acusaciones han generado en las últimas semanas, tanto el mandatario como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, han decidido sostener al funcionario en su cargo.

La reunión de este lunes es la primera que se realiza con todo el elenco ministerial desde el pasado 24 de febrero, marcando el regreso a una dinámica de trabajo conjunta para ordenar el frente interno.

El ministro coordinador mantuvo recientemente un encuentro privado en Olivos con Javier Milei, donde recibió la ratificación de su continuidad.

No obstante, el Ejecutivo no ha logrado que los escándalos salgan de la agenda pública, especialmente tras la aparición de nuevos datos sobre la adquisición de propiedades y traslados internacionales que complican la narrativa oficial de austeridad.

Las denuncias que cercan al jefe de Gabinete

La figura de Manuel Adorni enfrenta cuestionamientos que han mermado la iniciativa política del oficialismo.

Entre los puntos de mayor fricción se encuentran las denuncias por la compra de un departamento en Caballito y una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz. Asimismo, se investigan presuntos vuelos a Punta del Este en aeronaves privadas y el uso del avión oficial para el traslado de su esposa a Nueva York.

Esta situación ha generado debates internos sobre la conveniencia de mantener al funcionario en su puesto.

Sin embargo, el gesto de flanquear al Presidente durante el reciente acto por los caídos de Malvinas en Retiro fue interpretado como un mensaje directo de protección hacia el exvocero presidencial frente a las críticas de la oposición y de sectores del propio espacio.

Estrategia legislativa para recuperar la agenda

Para intentar "dar vuelta la página", la administración de La Libertad Avanza diagramó una semana de alta actividad en el Congreso.

El objetivo es desplazar el eje de la discusión pública hacia el tratamiento de diversos proyectos de ley y retomar el control de la conversación política que el Gobierno siente haber perdido a manos del "caso Adorni".

La reunión de gabinete en la Casa Rosada servirá para definir los detalles de esta contraofensiva parlamentaria.

El oficialismo confía en que una agenda legislativa cargada permitirá diluir el impacto de las sospechas patrimoniales y fortalecer la imagen de gestión en un contexto donde, según admiten fuentes oficiales, el escándalo ha dificultado los planes del Ejecutivo durante las últimas jornadas.