¿Triángulo amoroso? Luz Tito y Tato Algorta, juntos todo el fin de semana: "El novio de ella está en Brasil..."

El mundo de las redes sociales y el espectáculo quedó en shock tras filtrarse las pruebas de lo que sería uno de los romances más polémicos de "Gran Hermano". Según reveló el periodista Fede Flowers, Luz Tito y Tato Algorta ya no ocultan su química y decidieron pasar el segundo fin de semana consecutivo bajo el mismo techo. La noticia generó un impacto inmediato, no solo por la relevancia de ambos en el medio, sino por la situación sentimental de la joven, cuyo novio -conocido popularmente como "El Pestañas"- se encuentra fuera del país desde hace más de un mes.

Luz Tito y Tato Algorta pasaron todo el fin de semana juntos mientras "El Pestañas" está en Brasil.

Todo comenzó el sábado, cuando un grupo de fans que esperaba a Tato Algorta en la puerta de su domicilio se llevó una sorpresa mayúscula al ver salir de allí a la propia Luz Tito. Según trascendió, esta es la segunda vez que la influencer pasa la noche en el departamento del joven, marcando una frecuencia que ya no puede tildarse de simple amistad. Lejos de esconderse, la protagonista de la noticia y su acompañante decidieron redoblar la apuesta el domingo con un paseo público por los bosques de Palermo.

Durante la tarde, ambos compartieron historias en sus redes sociales con un detalle que no pasó inadvertido: un corazón blanco en ambas cuentas, señal inequívoca de complicidad. Esta cercanía no es nueva; según allegados, ambos ya se habían mostrado muy "acaramelados" a la salida de la última edición de Creamfields y durante el after de los premios Martín Fierro, donde el clima de romance ya era el comentario obligado de todos los pasillos.

Luz Tito y Tato Algorta pasaron todo el fin de semana juntos mientras "El Pestañas" está en Brasil. (X/@fedeflowersok).

La parte más explosiva de esto es la ausencia de "El Pestañas", pareja de la joven, quien se encuentra instalado en Brasil desde hace semanas cumpliendo con compromisos laborales. El silencio de Luz respecto a su relación oficial y su constante presencia en el departamento de Algorta alimentan los rumores de una separación definitiva o, peor aún, de una traición mediática que promete estallar cuando el novio regrese a Buenos Aires.

Actualmente, los seguidores de este triángulo amoroso esperan una confirmación oficial, aunque las imágenes en Palermo y las visitas nocturnas hablan por sí solas. Mientras Tato Algorta disfruta de su presente junto a la creadora de contenido, el misterio sobre el futuro de "El Pestañas" mantiene en vilo a la comunidad digital. El escándalo está servido y promete sumar capítulos explosivos a medida que aparezcan nuevas fotos de esta pareja que, al parecer, ya no tiene intenciones de seguir ocultándose.