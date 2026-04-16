Adabel Guerrero y Martín Lamela se habrían separado por una supuesta infidelidad: "Con un hombre..."

Este jueves 16 de abril, Ángel de Brito arrancó su ciclo "LAM" con una separación enigmática, cuyos protagonistas terminaron siendo Adabel Guerrero y Martín Lamela. Si bien en el programa de América TV recordaron que la pareja ya había tenido alguna crisis previa hace años, en esta oportunidad habrían terminado su relación por un escandaloso motivo: una infidelidad .

El conductor le cedió la palabra a Pepe Ochoa para que contara la versión de infidelidad que habría iniciado el quiebre en la pareja, que tiene 17 años de historia y una hijita en común. "Lo que me cuentan a mí es que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró porque habría sido alguien del country con el que compartía", comentó el panelista.

"Martín se enteró, y obviamente está muy triste, y a raíz de esto, básicamente, están en crisis y se están separando, y que ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca", sumó Ochoa, que reveló que la única respuesta que logró obtener de la actriz de "En el barro" tras consultarle cuatro veces fue un simple "no sé, ni idea".

"Para mí lo va a desmentir", especuló Pepe Ochoa. A su vez, Denise Dumas repasó el último tiempo de la pareja. "Yo me acuerdo que hasta vivieron separados. Habían estado separados y volvieron a intentar. Después nació Lola y después del nacimiento de Lola, a ella le costó un poquito el postparto, y eso, y volvieron a acomodarse", afirmó la panelista.

Acto seguido, Ángel de Brito reveló que intentó contarla para tener una respuesta de primera mano. "Yo le escribí a Adabel hoy, porque la conozco desde que arrancó, más o menos. Y le digo: 'Adabel, ¿es cierto que te separaste?', y me pone: 'Hola, amore. Por ahora, no. Ja, ja, ja'", reprodujo el periodista de espectáculos.

Por último, Pepe Ochoa contó que Martín Lamela no se habría enterado del engaño por chats entre Adabel Guerrero y su supuesto affaire, sino por el "boca a boca" de los habitantes del barrio privado en el que compartían casa, lo que habría sido peor aún.











